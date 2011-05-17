На Московском шоссе и юге КАД возник транспортный коллапс

Некоторым участникам движения настолько надоело стоять в ожидании, что они покинули автомобили, а пассажиры пригородных автобусов предпочли продолжить поездку пешком.

Утро 30 октября отметилось появлением серьезных заторов на юге Петербурга, сообщили свидетели происходящего и подтвердила статистика сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложной ситуацией отличилось Московское шоссе, где от заправочной станции "Газпромнефть" до третьего Бадаевского проезда скопилась многокилометровая пробка длиной более 6 км. Некоторым участникам движения настолько надоело стоять в ожидании, что они покинули автомобили, а пассажиры пригородных автобусов предпочли продолжить поездку пешком.

Предприятия, управляющие перевозками, вынуждены были объявить о значительных задержках рейсов на линиях, пересекающих Московское шоссе. Отдельные автобусы отставали от графика на 40 минут и дольше.

На юге КАД также возникли серьезные затруднения. Внешнее кольцо недалеко от Софийской улицы и внутреннее — перед перекрестком с проспектом Обуховской Обороны "встали" из-за ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что многокилометровая пробка на КАД парализовала движение вечером 29 октября в Петербурге.

Скриншот: Яндекс.карты