Благодаря прокуратуре петербурженку признали жительницей блокадного Ленинграда

Женщина обратилась в администрацию по вопросу присвоения статуса "Житель блокадного Ленинграда", но получила разъяснение, что для этого необходимы подтверждающие документы.

По поручению прокурора Петербурга Виктора Мельника прокуратура Калининского района провела проверку по обращению 83-летней местной жительницы. По словам женщины, она обратилась в администрацию по вопросу присвоения статуса "Житель блокадного Ленинграда", однако получила разъяснение, что для этого необходимы подтверждающие документы. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 13 марта.

Проверка показала, что пенсионерка с семьей пережила в Ленинграде первую блокадную зиму. В дальнейшем их эвакуировали в Куйбышев. Так, было подготовлено исковое заявление в суд об установлении юридического факта проживания заявительницы в блокадном городе. Требования удовлетворили. Решение позволит женщине повторно обратиться с заявлением о получении нагрудного знака.

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Фото: Piter.TV