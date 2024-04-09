Благодаря прокуратуре петербурженку признали жительницей блокадного Ленинграда

По поручению прокурора Петербурга Виктора Мельника прокуратура Калининского района провела проверку по обращению 83-летней местной жительницы. По словам женщины, она обратилась в администрацию по вопросу присвоения статуса "Житель блокадного Ленинграда", однако получила разъяснение, что для этого необходимы подтверждающие документы. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 13 марта.
Проверка показала, что пенсионерка с семьей пережила в Ленинграде первую блокадную зиму. В дальнейшем их эвакуировали в Куйбышев. Так, было подготовлено исковое заявление в суд об установлении юридического факта проживания заявительницы в блокадном городе. Требования удовлетворили. Решение позволит женщине повторно обратиться с заявлением о получении нагрудного знака.
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Фото: Piter.TV
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