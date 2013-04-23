На этой неделе на службу в армию из Петербурга отправят 25 призывников

Всего в этом сезоне в армию пойдут 2,5 тыс. петербуржцев.

Первые призывники из Петербурга отправятся в вооруженные силы России 19-го октября. Об этом сообщила пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Места сбора призывников — военный комиссариат Петербурга на Загородном проспекте. На службу отправятся 25 человек. Перед началом мероприятий все прибывшие на сборный пункт пройдут экспресс тестирование на COVID-19.

Призывная кампания на военную службу началась 1 октября. Из Петербурга в армию отправятся около 2,5 тыс. человек. Около половины из них будет проходить службу в режимных воинских частях. У пятой части призывников есть высшее образование, а 17% должны иметь военно-учетную специальность.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что бывший главный призывной врач Петербурга получил "срок" по делу о взятках.

Фото: Минобороны РФ