Бывший главный призывной врач Петербурга получил "срок" по делу о взятках

Сумма взяток превысила миллион рублей.

В Петербурге завершилось слушание по делу о даче взяток за отстранение призывников от службы якобы по состоянию здоровья. На скамье подсудимых в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде оказались врачи Дмитрий Беда, Самир Мурсалов, Владимир Качко, Сергей Круподеров, Марина Кравцова, Андрей Иванов, Андрей Сорочинский, Александр Фильков и Вадим Виноградов. Об итогах слушания сообщила 15 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Так, суд установил что экс-председатель военно-врачебной комиссии (ВВК) Военного комиссариата Петербурга Самир Мурсалов начал брать взятки в апреле 2009 года. К противоправной деятельности он подключал группу лиц. Сумма взяток превысила 1,2 млн рублей. "Схема" была следующей – комиссии врачей отделов военных комиссариатов районов города обследовали призывников, в медицинские документы отправлялись в призывную комиссию, в которую входил Мурсалов.

По итогам заседаний принимались решения об освобождении призывников от военной службы по якобы медицинским показаниям. Мурсалов единственный из группы лиц получил "срок" в колонии строгого режима, остальные фигуранты дела получили либо условные сроки, либо штрафы.

Фото: Piter.tv, объединенная пресс-служба судов Петербурга