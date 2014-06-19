Против гриппа привились свыше 4 млн жителей Петербурга и Ленобласти

В городе прививки поставили 3,1 млн человек, в том числе 568 тыс. детей.

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти поделился статистикой по иммунизации населения против гриппа.

В городе прививки поставили 3,1 млн человек, в том числе 568 тыс. детей. Это 55,7% охвата населения. Районы с низкими показателями: Адмиралтейский (45,4%), Василеостровский (49,4%), Невский (49,5%).

А в области привиты 1 млн жителей (212,4 тыс. несовершеннолетних), что составляет 52% от всего населения. Реже вакцинируются в Волосовском районе (44,5%), Лужском районе (46,5%) и Выборгском районе (46,8%).

Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания и его осложнений. Пресс-служба Роспотребнадзора

