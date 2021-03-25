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На улице Марата накрыли секс-притон
Сегодня, 9:37
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На улице Марата накрыли секс-притон

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Владелец борделя контролировал работу своих "сотрудниц" и получал доход с незаконной деятельности. 

Сотрудники полиции обнаружили в Центральном районе Петербурга бордель. По информации Piter.tv, злоумышленник организовал притон в квартире на улице Марата, 9. 

Выяснилось, что женщин нанял житель Петербурга. За деньги девушки оказывали интимные услуги. Владелец борделя контролировал работу своих "сотрудниц" и получал доход с незаконной деятельности. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Личность "предпринимателя" устанавливается.

Ранее на Piter.tv: на Рыбацком проспекте неизвестный изнасиловал девочку под видеокамерами.

Фото: Piter.tv

Теги: полиция, проституция, уголовное дело, улица марата
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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