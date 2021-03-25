На улице Марата накрыли секс-притон

Владелец борделя контролировал работу своих "сотрудниц" и получал доход с незаконной деятельности.

Сотрудники полиции обнаружили в Центральном районе Петербурга бордель. По информации Piter.tv, злоумышленник организовал притон в квартире на улице Марата, 9.

Выяснилось, что женщин нанял житель Петербурга. За деньги девушки оказывали интимные услуги. Владелец борделя контролировал работу своих "сотрудниц" и получал доход с незаконной деятельности.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Личность "предпринимателя" устанавливается.

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Фото: Piter.tv