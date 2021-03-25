На улице Марата накрыли секс-притон

Сотрудники полиции обнаружили в Центральном районе Петербурга бордель. По информации Piter.tv, злоумышленник организовал притон в квартире на улице Марата, 9.
Выяснилось, что женщин нанял житель Петербурга. За деньги девушки оказывали интимные услуги. Владелец борделя контролировал работу своих "сотрудниц" и получал доход с незаконной деятельности.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Личность "предпринимателя" устанавливается.
Ранее на Piter.tv: на Рыбацком проспекте неизвестный изнасиловал девочку под видеокамерами.
Фото: Piter.tv
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