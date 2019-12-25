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На Рыбацком проспекте неизвестный изнасиловал девочку под видеокамерами
Сегодня, 9:29
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На Рыбацком проспекте неизвестный изнасиловал девочку под видеокамерами

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Инцидент произошел около жилого дома.

В субботу, 14 мая, в Невском районе педофил напал на школьницу. По информации Piter.tv, мужчина развратил девочку прямо около жилого дома на Рыбацком, 37. В полицию обратилась мать 15-летней пострадавшей.  

Известно, что на месте случившегося установлены камеры наблюдения. По ним правоохранители будут искать злоумышленника. Началась проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в квартире на Большой Пороховской мать обнаружила тело 16-летней дочки.

Фото: Pexels

Теги: дети, изнасиловал ребенка, педофил, полиция, рыбацкий проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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