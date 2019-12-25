На Рыбацком проспекте неизвестный изнасиловал девочку под видеокамерами

В субботу, 14 мая, в Невском районе педофил напал на школьницу. По информации Piter.tv, мужчина развратил девочку прямо около жилого дома на Рыбацком, 37. В полицию обратилась мать 15-летней пострадавшей.
Известно, что на месте случившегося установлены камеры наблюдения. По ним правоохранители будут искать злоумышленника. Началась проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: в квартире на Большой Пороховской мать обнаружила тело 16-летней дочки.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все