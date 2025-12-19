Продавец, похитивший товар на 72 тыс. рублей, ответит перед судом в Петербурге

Во время смены мужчина украл табачную и никотиносодержащую продукцию.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 160 УК РФ.

Как сообщили в надзорном ведомстве 26 января, с июня по август прошлого года фигурант работал продавцом в магазине. Во время смены мужчина похитил табачную и никотиносодержащую продукцию, после чего перепродал ее. Общая сумма ущерба составила свыше 72 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV