Продавец, похитивший товар на 72 тыс. рублей, ответит перед судом в Петербурге
Сегодня, 16:57
Во время смены мужчина украл табачную и никотиносодержащую продукцию.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 160 УК РФ. 

Как сообщили в надзорном ведомстве 26 января, с июня по август прошлого года фигурант работал продавцом в магазине. Во время смены мужчина похитил табачную и никотиносодержащую продукцию, после чего перепродал ее. Общая сумма ущерба составила свыше 72 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист, похитивший золотую цепь при объятиях, отправлен в колонию на 2,5 года в Петербурге. Сумма ущерба – 325 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

