Петербургские приставы в помогли экс-руководительнице отдела закупок в магазине получить 250 тыс. рублей зарплаты

Бывшей руководительнице отдела закупок магазина выплатили полмиллиона рублей компенсации, сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Женщина обратилась в суд после своего увольнения из магазина музыкальных инструментов, поскольку ей не была выплачена полная сумма расчета. Ответчик проигнорировал судебное уведомление и не предоставил необходимую информацию о произведенных выплатах.

Судебное разбирательство прошло без участия ответчика, и судья принял решение удовлетворить требования истца на сумму 250 тысяч рублей. Однако организация продолжала уклоняться от исполнения судебного решения, в результате чего судебный пристав-исполнитель принудительно списал задолженность с её банковского счёта, добавив исполнительный сбор.

К началу сентября 2025 года жители города получили обратно свыше 150 млн рублей невыплаченной зарплаты.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу