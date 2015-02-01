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Неизвестный приставал к 17-летней петербурженке в автобусе
Вчера, 8:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестный приставал к 17-летней петербурженке в автобусе

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Полиция начала проверку по заявлению.

В Красногвардейском районе Петербурга мужчина приставал к несовершеннолетней в общественном транспорте. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 2 декабря поступило электронное обращение от петербуржца. В обращении было сказано о том, что 22 ноября около 22:20 в автобусе № 177, следовавшем в направлении ЖК "Новая Охта", неизвестный мужчина приставал к его 17-летней дочери. Незнакомец трогал несовершеннолетнюю за интимные места.

Полиция начала проверку по заявлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также полиция Петербурга ищет извращенца, который обнимал и целовал 14-летнюю школьницу.

Фото: Piter.tv

Теги: подросток, приставал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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