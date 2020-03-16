Сегодня, 10:55
Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пьяный мужчина приставал к девушкам в петербургском метро

В метрополитене Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который приставал к девушкам. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны. 

К правоохранителям обратились несколько женщин: они нуждались в защите от противоправных действий. На замечания военнослужащих нетрезвый нарушитель не отреагировал. При задержании он оказал сопротивление, поэтому были применены наручники. Злоумышленника доставили в отдел полиции, проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: в Пулково привлекли к ответственности дебошира из Новосибирской области. В отношении него возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Видео: пресс-служба Росгвардии по СЗФО 

