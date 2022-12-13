До конца года все петербургские котельные переведут на природный газ

Всего в городе остаются 22 котельные, которые осталось перевести на новое топливо.

До конца 2023 года все котельыне Северной стоолицы были переведены на экологичное топливо. Об этом сообщил гедиректор ГУП "ТЭК СПб" Иван Болтенков, отметив, что соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Всего в городе осталось поработать с 22-мя котельными, 15 из которых первоначально планировали закончить в 2024-ом году, однако теперь процесс завершат на год раньше.

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению продолжает реализовывать городскую программу по модернизации объектов ГУП "ТЭК СПб" по избавлению Северной столицы от котельных, работающих на мазуте и угле. Модернизация ожидает объекты в Приморском, Выборгском, Кировском и в других районах города.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге продолжают работать над мусорной реформой.

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