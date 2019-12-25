В Петербурге памятником признан Приморский рынок на Малом проспекте П. С.

Весь комплекс был задуман в торжественном и монументальном стиле.

Приморский рынок на Малом проспекте П. С. стал региональным памятником. Его здание построили в 1953-1955 годах по проекту архитекторов Лазаря Хидекеля и Олега Голынкина, рассказали в КГИОП Петербурга 8 декабря.

Рынок проектировали как комбинированный с размещением колхозной и встречной государственной торговли. Весь комплекс был задуман в торжественном и монументальном стиле. Здание завершает послевоенную эпоху сталинского неоклассицизма. Фасады акцентированы колоннадой, объединяющей торговые павильоны. До настоящего времени рынок сохранил свой исторический облик почти без изменений.

Ранее на Piter.TV: бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признано памятником.

Фото: пресс-служба КГИОП