В Петербурге памятником признан Приморский рынок на Малом проспекте П. С.
Весь комплекс был задуман в торжественном и монументальном стиле.

Приморский рынок на Малом проспекте П. С. стал региональным памятником. Его здание построили в 1953-1955 годах по проекту архитекторов Лазаря Хидекеля и Олега Голынкина, рассказали в КГИОП Петербурга 8 декабря. 

Рынок проектировали как комбинированный с размещением колхозной и встречной государственной торговли. Весь комплекс был задуман в торжественном и монументальном стиле. Здание завершает послевоенную эпоху сталинского неоклассицизма. Фасады акцентированы колоннадой, объединяющей торговые павильоны. До настоящего времени рынок сохранил свой исторический облик почти без изменений. 

Ранее на Piter.TV: бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признано памятником. 

Фото: пресс-служба КГИОП 

