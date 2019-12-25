Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признано памятником

Это здание, первоначально выстроенное в 1911 году на Петергофском шоссе, использовалось обществом потребителей Путиловского завода (ныне известного как Кировский завод).

Пресс-служба КГИОП объявила, что бывшее здание потребительского общества Путиловского завода, расположенное на проспекте Стачек, 39, признано объектом регионального историко-культурного наследия.

Это здание, первоначально выстроенное в 1911 году на Петергофском шоссе, использовалось обществом потребителей Путиловского завода (ныне известного как Кировский завод). Внутри размещались торговые павильоны, где работники завода приобретали высококачественные продукты и предметы быта для своих семей. Первый этаж занимал продовольственный магазин, а второй этаж вмещал секции с одеждой, обувью, аксессуарами и кухонной утварью. После революции 1917 года помещение превратилось в магазин №6 Кировского районного пищевого торгового объединения.

Интерьер и фасады здания сохраняют характерные черты стиля модерн, подчёркивая его культурную ценность. Интересно, что назначение здания не изменилось и по сей день: здесь продолжают вести торговлю розничные магазины. Статус охраняемого памятника закреплён решением властей, объявленным 4 декабря.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга