Примерно две трети петербуржцев не откладывают деньги на будущее своих детей

Однако почти половина опрошенных жителей Петербурга задумывались о наследстве для них.

ГК "Ренессанс" совместно с платформой Headhunter провели среди жителей Северной столицы опрос, касающийся вопроса денежных накоплений. Данные опроса стали известны "Вечернему Петербургу".

Так, стало известно, что порядка двух третей горожан (67%) не делают никаких накоплений для своих детей, например, для покупки собственного жилья или платного обучения в высших учебных заведениях.

При этом, если петербуржцы и делают накопления, то большая их часть (13%) откладывает в месяц около 5-10 тыс. рублей. До 5-ти тыс. рублей откладывает 7% опрошенных, от 10-ти до 30-ти тыс. рублей могут позволить отложить в месяц лишь 6% жителей Петербурга. Еще 7% ежемесячно откладывают в качестве сбережений более 30 тыс. рублей.

Отмечается, что отцы откладывают деньги чаще (44%), чем матери (34%). В целом же о наследстве для собственных детей задумывается меньше половины петербуржцев (47%). Среди тех, кто озадачивается подобным вопросом, в качестве наследства чаще всего рассматривалась недвижимость. Так, 26% выразили готовность предоставить в наследство квартиру, 12% – загородный дом или дачу, а 15% – деньги.

Помимо прочего стало известно, что большинство (69%) респондентов считает, что детей желательно обеспечить отдельным жильем или средствами на первоначальный взнос по ипотеке, если имеется такая возможность. А 18% опрошенных петербуржцев так и вовсе считает, что это попросту необходимо.

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