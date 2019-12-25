Эксперты прокомментировали создание приложения "Народный инспектор" для фиксации нарушений ПДД

Эксперты отметили, что специалистам нужно будет решить непростую техническую задачу.

Власти анонсировали выпуск двух приложений для оперативного приема жалоб. "Народный инспектор" будет фиксировать нарушения ПДД со стороны граждан, а в приложении Генпрокуратуры можно будет оставить жалобу на нарушение закона или записаться на прием. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что курс на цифровизацию работы госорганов продолжается.

Потенциальные плюсы этих нововведений очевидны: удобство взаимодействия граждан с властью и возможность россиян делать окружающую среду комфортнее за счет исправления нарушений на улицах и привлечения к ответственности тех, кто их совершает. считают эксперты.

Некоторые граждане считают, что это может привести к конфликтам или недобросовестным жалобам. Эксперты отметили, что идентификация пользователей системы отобьет желание писать ложные донесения. Основная сложность, вероятно, состоит в технической реализации, так как на систему ляжет серьезная нагрузка из-за "веса" фото и видео. Ранее в Москве уже создавали подобное приложение, но оно было сделано неидеально.

Фото: Piter.TV