Суд Петербурга отправил жителя Екатеринбурга в колонию за призывы к насилию

Подсудимый полностью признал свою вину.

В среду, 1 июля, Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор жителю Екатеринбурга Михаилу Огневу. Он признан виновным по статье 280 УК РФ ("публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Как сообщает Объединённая пресс-служба судов города, установлено, что фигурант дела публиковал комментарии с призывами к насилию.

В ноябре 2023 года, находясь в Екатеринбурге, Огнев оставил комментарий с экстремистским содержанием под публикацией в мессенджере. Приехав в Петербург в январе 2025 года, он повторил свои действия, написав аналогичный пост под другой записью.

Подсудимый полностью признал свою вину. Исходя из тяжести содеянного, суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения на протяжении двух лет Огневу запрещено администрировать сайты и размещать публичные посты в интернете. В качестве дополнительной меры наказания у осужденного был конфискован мобильный телефон.

Ранее мы сообщили о том, что адвокаты сталкера просят смягчить статью за кислотную атаку в Петербурге.

Фото: Piter.TV