Мигрант проведет 5 лет в колонии за нанесение тяжких травм соотечественнику на Димитрова

Также он признан виновным в незаконной миграции.

В Петербурге мигрант признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему соотечественнику, а также организации незаконной миграции. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Обвиняемый 14 февраля 2024 года вечером на лестничной площадке дома на улице Димитрова ударил соотечественника по лицу и 6 раз ударил его колюще-режущим предметом. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Также мужчина с марта 2023 года по февраль 2024 года предоставил для проживания двум своим соотечественникам квартиру, распложенную в доме на улице Димитрова.

Злоумышленник знал, что у данных лиц отсутствует регистрация по месту временного пребывания на территории РФ, то есть создал условия для их незаконного пребывания и проживания в России. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Также судом взыскана компенсация морального вреда, причиненного потерпевшему в размере 500 тысяч рублей.

В Петербурге задержали пособника незаконной миграции через Пулково.

Фото: Piter.tv