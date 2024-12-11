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На Литейном мужчина сорвал с прохожего золотую цепочку за 350 тысяч рублей. Он более 3 лет проведет в колонии

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Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В Петербурге огласили приговор в отношении мужчины, который сорвал с прохожего золотую цепочку за 350 тысяч рублей.

По данным прокуратуры Центрального района, 8 июня 2024 года подсудимый, находясь у дома 43 по Литейному проспекту, подбежал к прохожему и, применив силу, сорвал с его шеи золотую цепочку стоимостью 351 тысячу рублей, после чего скрылся с места преступления.

Виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Несколько дней назад в Сланцах рецидивист разбил окно и украл умную колонку за 30 тысяч рублей.

Видео: прокуратура СПб

Теги: грабеж, литейный проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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