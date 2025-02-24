Петербуржец проведет 14 лет в колонии из-за убийств, совершенных в 2000 году

Он причастен к убийству на территории Ленобласти и в Репино.

Оглашен приговор по уголовному делу об убийствах, совершенных в 2000 году во Всеволожском районе Ленобласти и затем в Репино. Об этом сообщила прокуратура Курортного района Петербурга.

Некий Андрей Андреев признан виновным в убийстве двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление.

В суде установлено, что Андреев в июне 2000 года с соучастниками, в отношении которых уже вынесен приговор, похитили двух потерпевших, которых вывезли в лес во Всеволожском районе Ленинградской области, где убили.

После этого, 30 июня 2000 года с целью скрыть указанное преступление Андреев совместно с соучастниками в поселке Репино Курортного района совершили убийство мужчины и его несовершеннолетнего сына, а также трех охранников, расстреляв их автомобили из огнестрельного оружия.

Подсудимый после совершения преступления покинул страну по поддельным документам. По требованию Генеральной прокуратуры РФ в 2023 году компетентные органы Республики Парагвай экстрадировали Андреева в Россию.

Андрееву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колони строгого режима.

Фото и видео: прокуратура СПб