Мужчина проведет 4 года в колонии за кражу из двух частных домов в Пушкине

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В Пушкинском районе Петербурга огласили приговор по делу о хищении имущества из частных домов. Подробностями поделились в районной прокуратуре.

В суде установлено, что в апреле 2024 года подсудимый Парвиз Мамедов перелез через ограждение одного из частных домов, расположенных по Средней улице на территории СНТ "Рехколово" в Пушкине. Повредив оконную раму, Мамедов проник в жилище, откуда похитил электропилу, смеситель, провода, палатку и спальные мешки. После чего во дворе дома он взломал дверь бытовки, откуда похитил провода. Хозяйке был причинен ущерб на общую сумму 46 тысяч рублей.

Также 15 ноября 2024 года подсудимый при помощи бокорезы перекусил дужку навесного замка на воротах частного дома, расположенного на территории СНТ "Волхонское" в Пушкине. Взломав входную дверь, он проник в жилище, откуда похитил электроинструменты, ноутбук, портативную колонку, Потерпевшей причинен ущерб на общую сумму 82 тысячи рублей.

Виновному по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину) назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также в полном объеме удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации ущерба, причиненного преступлениями.

Видео: ВКонтакте/ Прокуратура г. Санкт-Петербурга