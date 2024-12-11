Петербургский суд вынес приговор мошеннику, который украл у пенсионерки 512 тыс. руб

Его жертвой стала женщина 1939 года рождения.

Суд Красногвардейского района Северной столицы огласил приговор мошеннику, который систематически обманывал петербуржцев на крупные суммы денег, – сообщает Объединенная пресс-служба петербургских судов.

Судьи установили, что 2 ноября 2023 года обвиняемый вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, после чего выведал сведения о петербурженке 1939 года рождения. Мошенники регулярно звонили пенсионерке, представляясь работниками Центробанка или следователями и сообщали ей заведомо ложные сведения об опасности, которая якобы угрожает ее денежным средствам.

Потерпевшая, полагая, что разговаривает со следователем и сотрудником ЦБ РФ, будучи введённой в заблуждение, переживая за дальнейшую судьбу своего материального благополучия, согласилась на незаконные требования неустановленных лиц. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Позже фигурант уголовного дела встретился с жертвой мошенничества лично и получил от нее деньги в размере 512 тыс. рублей. Он скрылся с места преступления, а затем – перевел 499 тыс. рублей неизвестным лицам. Остаток в размере 13 тыс. рублей он потратил на свои нужды.

В суде выяснили, что обвиняемый причастен к еще двум преступлениям аналогичного характера. Ущерб другим жертвам мошеннических схем составляет свыше 2 млн. рублей. Свою вину в преступлениях мужчина признал частично.

Суд квалифицировал действия Сахибгареева по ч.3 ст.159 УК РФ (3 эпизода) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевших: З. – 511 500 рублей; В. – 794 500 рублей; С. – 999 500 рублей. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что во Всеволожске несовершеннолетняя передала мошенникам 7,6 миллиона рублей семейных сбережений.

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