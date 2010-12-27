В Петербурге расхитителям арктических объектов дали 2 года условно

В Петербурге осуждены участники мошеннической схемы, занимавшиеся строительством арктических объектов для Минобороны РФ.

В Петербурге вынесен приговор двум участникам резонансного дела о мошенничестве при строительстве арктических объектов. Речь идет о сотруднике "Спецстроя России" Исламе Пирахмаеве и его соучастнице Наталье Стребковой. Оба фигуранта дела решением Смольнинского районного суда были приговорены к 2 годам лишения свободы условно. Они осуждены по ч 4. статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Отметим, что Пирахмаев и Стребкова были соучастниками главных фигурантов дела - Андрея Пантелеева и Александра Кузнецова. Еще в октябре их признали виновными в хищении 223 622 207 рублей при строительстве объектов Минобороны РФ в Арктике. Еще месяц следствию понадобилось для того, чтобы понять роль Стребковой и Пирахмаева.

Оказалось, что сотрудник "Спецстрооя РФ" помог фирмам Пантелеева и Кузнецова заключить крупный госконтракт почти на 3 млрд рублей по строительству. Инсайдеры из государственной компании "сливали" организаторам схемы информацию и помогли их заявке выиграть.

Согласившись на предложение Кузнецова, действуя совместно и по его поручению, Пантелеев приискал сотрудника ФГУП "ГУИР №2 при Спецстрое России" Пирахмаева, который за ежемесячное денежное вознаграждение предоставлял информацию и советы при подготовке конкурсной документации, обеспечивал своевременную выплату авансовых платежей, принимал авансовые отчеты и признавал их достоверными. Продолжая реализацию преступного умысла, соучастники подали в ФГУП содержащие недостоверные сведения заявки на участие в запросах предложений на право заключения договоров на выполнение комплекса проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту "Строительство стационарных объектов радиолокационного отделения и пункта наведения авиации", остров Средний архипелаг Северная земля. Обман при этом выразился в предоставлении заведомо ложных сведений и документов о якобы имевшемся опыте производства аналогичных работ, а также о возможности их выполнения. Заявление объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга

Стребкова и Пирахмаев вину признали. В содеянном раскаялись. Суд назначил обоим наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, условно, с испытательным сроком 2 года.