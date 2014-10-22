Оглашен приговор кидавшему кирпичи с балкона в Шушарах мужчине

Кирпичи упали на два автомобиля – Ford и Skoda, их владельцам был причинен ущерб на сумму свыше 300 тыс. рублей.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменили ч. 1 ст. 173.2, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 213 УК РФ, сообщили 26 июня в надзорном ведомстве.

В августе прошлого года фигурант, находясь на балконе дома по Московскому шоссе в Шушарах, громко кричал и выражался нецензурной бранью. На замечание прохожего подсудимый бросил в его сторону с 11 этажа кирпич. Позже злоумышленник продолжил это делать. Кирпичи упали на два автомобиля – Ford и Skoda, их владельцам был причинен ущерб на сумму свыше 300 тыс. рублей. Кроме того, неадекват предоставил свой паспорт за деньги для регистрации фиктивной коммерческой организации.

Обвиняемый признал вину и возместил ущерб потерпевшим. Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура требует выплатить компенсацию девочке, которую толкнули с лестницы в школе.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга