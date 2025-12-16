В Сосновом Бору полиция задержала мужчин, которые пригласили несовершеннолетних девочек в кафе

Подростков спасла бдительность местной жительницы.

В городе Сосновый Бор сотрудники полиции провели проверку и задержали двух мужчин, которые завязали знакомство с несовершеннолетними девочками, сообщает городское сообщество Общественного совета при ОМВД во ВКонтакте.

По словам 13-летних школьниц, к ним на улице подошли незнакомцы, представившиеся приезжими из другого города. Мужчины попросили подростков проводить их до кафе на улице Солнечной, где предложили им напитки. Во время встречи один из них вёл себя неподобающим образом, прикасаясь к девочке и убирая волосы от её лица.

Подростков спасла бдительность местной жительницы. Заметив встревоженность девочек, она предложила вызвать полицию, после чего мужчины немедленно покинули заведение. Благодаря оперативной реакции правоохранителей парочку вскоре удалось задержать. Установлено, что они являются жителями Волгоградской и Сахалинской областей. После проведения необходимых процессуальных действий мужчинам разъяснили недопустимость подобного поведения. По данным Общественного совета при ОМВД, в отношении них были приняты соответствующие меры.

Полиция призывает родителей провести с детьми беседу о правилах безопасности: не вступать в разговоры с незнакомцами на улице никуда с ними не ходить, не садиться в машину не заходить с чужим человеком в подъезд или лифт, не брать у посторонних подарки, деньги или еду. Если незнакомец применяет силу, нужно громко кричать, вырываться и звать на помощь.

Ранее мы сообщили о том, что задержанный за оправдание терроризма петербуржец оказался создателем сайта с детской порнографией.

Фото: ВКонтакте / Общественный совет при ОМВД по г. Сосновый Бор