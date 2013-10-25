В Петербурге впервые абитуриенты подали в вузы свыше 1 млн заявлений

Ряды первокурсников пополнили 2,4 тыс. человек по квоте для участников СВО.

Завершается приемная кампания в петербургские вузы. Количество заявлений выросло на 17% и впервые превысило 1 млн, пишет 7 августа телеканал "Санкт-Петербург".

По словам губернатора Александра Беглова, увеличилось и число заявлений на бюджетные места. В 2024 году их насчитывалось 611 тыс. штук, в текущем подали 673 тыс. таких заявлений.

Кроме того, совершенствуются инструменты дистанционной подачи документов. Все больше абитуриентов обращаются к сервису "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуг".

Ряды первокурсников пополнили 2,4 тыс. человек по квоте для участников СВО, а также 2,1 тыс. победителей и призеров олимпиад.

Фото: pxhere