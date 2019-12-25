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Прием заявок в Молодежный парламент ЗакСа начался в Петербурге
Сегодня, 13:46
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Прием заявок в Молодежный парламент ЗакСа начался в Петербурге

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После второго тура сформируется список из 64 финалистов, которые примут участие в онлайн-голосовании. 32 победителя попадут в Молодёжный парламент, а остальные будут представлять фракции ЗакСа.

В четверг, 24 октября, началась регистрация заявок от жителей Петербурга на участие во втором созыве Молодёжного парламента при Законодательном собрании города. Первый этап отбора продлится до 6 ноября, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Для подачи заявок создана специальная веб-страница на сайте Законодательного Собрания. Кандидаты должны представить эссе и видеоролик, в котором расскажут о своих достижениях и мотивах. Комиссия из депутатов, сотрудников Законодательного органа и экспертов выберет 150 кандидатов для прохождения второго тура. Они пройдут тестирование, тренинги и кейсы.

После второго тура сформируется список из 64 финалистов, которые примут участие в онлайн-голосовании. 32 победителя попадут в Молодёжный парламент, а остальные будут представлять фракции ЗакСа. Председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский отметил, что за два года работы первого созыва Молодёжный орган предложил свежие идеи и разработал более 60 инициатив, некоторые из которых стали законопроектами.

Ранее мы сообщили о том, что маткапитал в Петербурге разрешили тратить на строительство и ремонт таунхаусов.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга 

Теги: закс петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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