Петербурженку приговорили к 200 часам работ за вождение после приема корвалола

Также её лишили водительского удостоверения.

В Петербурге суждена женщина, управлявшая автомобилем после приема корвалола. Подробности рассказала прокуратура Кировского района.

Суд установил, что Н. днем 13 августа 2023 года ехала по бульвару Новаторов на автомобиле Subaru Forester и была остановлена сотрудниками ДПС. В её организме были обнаружены следы фенобарбитала.

В ходе судебного следствия подсудимая пояснила, что перед тем как сесть за руль приняла таблетки корвалола.

Виновной назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 11 месяцев. Также судом установлено, что подсудимая в ноябре 2023 года продала автомобиль за 540 тысяч рублей. Суд конфисковал денежные средства, вырученные за его продажу.

Видео: прокуратура СПб