Историк перечислил возможные причины смерти Ленина

Ленин обладал достаточно крепким здоровьем, однако покушение, произошедшее 30 августа 1918 года на заводе Михельсона, серьезно повлияло на его физическое состояние.

102 года назад ушел из жизни Владимир Ильич Ленин. Его внешний вид и самочувствие в последние месяцы жизни значительно ухудшились из-за множества заболеваний, о чем поведал заведующим музея "Шалаш В.И. Ленина" и доктор исторических наук Вячеслав Самоходкин в беседе с spb.aif.ru.

Существует две главные гипотезы о причинах смерти Ленина. Первая версия соответствует официальному заключению советской медицины — сосудистый атеросклероз головного мозга. Вторая версия предполагает, что Ленин страдал нейросифилисом, причем такая теория возникла еще при его жизни. Ленин обладал достаточно крепким здоровьем, однако покушение, произошедшее 30 августа 1918 года на заводе Михельсона, серьезно повлияло на его физическое состояние. Тогда в тело Владимира Ильича попали две пули, одну из которых извлекли лишь четыре года спустя, в 1922 году.

После хирургического вмешательства Ленин отправился отдыхать в Горки, чтобы оправиться от ранения. Там, 25 мая, он пережил первый инсульт. Быстро восстановившись, Ленин возвратился в Кремль, и 20 ноября произнес свою последнюю публичную речь. Вскоре, в декабре, последовал второй инсульт, сопровождавшийся правосторонним параличом.

Третий инсульт настиг Ленина 9 марта 1923 года, перечеркнув успехи восстановления после предыдущего приступа: исчезли приобретённые навыки письма, моторики и речи. 21 января 1924 года в 17:30 врачи заметили учащение дыхания больного, которое вскоре стало нерегулярным и затруднённым. Через некоторое время температура тела внезапно повысилась до 42,3°C, дыхание сделалось поверхностным, кожа приобрела красноватый оттенок из-за прилива крови к голове. Наконец, в 18:50 врачи официально подтвердили смерть вождя революции.

Фото: Pxhere