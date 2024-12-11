Причиной сгоревшей комнаты на Альпийском переулке стал непотушенный окурок

В пожаре также пострадали 2 человека.

Дознаватели МЧС России выяснили, что стало причиной пожара в доме №15 по Альпийскому переулку 9 декабря прошлого года. По информации спасателей, двое попали в больницу и лишились одной из комнат в квартире из-за непогашенного окурка, – рассказали в пресс-службе министерства.

Покурить хозяева жилплощади решили в состоянии алкогольного опьянения, что впоследствии и привело к сильному возгоранию. В МЧС поделились фотографиями с последствиями опрометчивого поступка и напомнили петербуржцам об опасности курения в помещении.

Ранее мы сообщали о пожаре, который охватил сегодня дощатый дом на Красной улице.

Фото: МЧС Санкт-Петербурга