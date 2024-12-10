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Во время пожара в Альпийском переулке пострадали мужчина и женщина

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В комнате площадью 10 "квадратов" в "трешке" полыхала обстановка на 8 "квадратах".

Во Фрунзенском районе вечером 9 декабря произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании в Альпийском переулке, 15к1, поступила на пульт спасателей вчера в 22:41. В комнате площадью 10 "квадратов" в "трешке" полыхала обстановка на 8 "квадратах". Огонь потушили к 23:19. 

В результате происшествия пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали в медицинское учреждение. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что лестничная клетка загорелась на Партизана Германа. 

Видео: Telegram / Топ новости Петербурга 

Теги: альпийский переулок, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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