Гастроэнтеролог назвала причины осеннего обострения заболеваний желудка

Во время обострения заболеваний ЖКТ необходимо есть запечённые и тушеные блюда.

Осенью происходит обострение многих хронических заболеваний, в том числе и болезни ЖКТ. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Юлия Коковина рассказала, как правильно питаться в период осеннего обострения заболеваний желудка.

Специалист отметила, что летом люди, страдающие заболеваниями ЖКТ, часто злоупотребляют вредными продуктами, а осенью организм начинает от этого страдать. При этом некоторые болезни ЖКТ иногда протекают почти бессимптомно.

Во время обострения заболеваний ЖКТ необходимо есть запечённые и тушеные блюда. Например, запеченные яблоки в таком случае могут быть гораздо полезнее свежих.

Фото: pxhere.com