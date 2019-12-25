При освобождении от арендной платы в Петербурге учтут дополнительный вид деятельности

Глава города внес изменения в региональный закон.

Губернатор Петербурга внес изменения в закон города. Теперь при освобождении от арендной платы будут учитывать не только основной вид деятельности организации, но и дополнительный.

Это касается тех отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса: их освободят от уплаты аренды. С перечнем пострадавших отраслей можно ознакомиться в постановлении правительства РФ №434. Поддержка распространится и на социально ориентированные НКО, которые арендуют недвижимость Петербурга и осуществляют деятельность в пострадавших отраслях.

Ранее мы писали, что в Петербурге владельцы ТЦ пожаловались Путину на действия Смольного.

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