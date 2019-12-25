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При освобождении от арендной платы в Петербурге учтут дополнительный вид деятельности
Сегодня, 20:33
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smirenny

При освобождении от арендной платы в Петербурге учтут дополнительный вид деятельности

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Глава города внес изменения в региональный закон.

Губернатор Петербурга внес изменения в закон города. Теперь при освобождении от арендной платы будут учитывать не только основной вид деятельности организации, но и дополнительный.

Это касается тех отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса: их освободят от уплаты аренды. С перечнем пострадавших отраслей можно ознакомиться в постановлении правительства РФ №434. Поддержка распространится и на социально ориентированные НКО, которые арендуют недвижимость Петербурга и осуществляют деятельность в пострадавших отраслях. 

Ранее мы писали, что в Петербурге владельцы ТЦ пожаловались Путину на действия Смольного.

Фото: pixabay

Теги: арендная плата, бизнес, поддержка бизнеса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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