Презентация памятника погибшим от коронавируса состоялась в Красногвардейском районе

Судя по представленному видео, центральным элементом скульптуры станут птицы, символизирующие освобождение от тяжких недугов и стремление к свободе и здоровью.

Петербуржцам показали макет будущего монумента, посвящённого жертвам коронавирусной инфекции. Информация об этом появилась 18 сентября в Telegram-аккаунте главы Красногвардейского района Андрея Хорта.

Памятник, изготовленный из бронзы, планируется разместить в саду Милосердия неподалёку от нового корпуса клиники инфекционных болезней имени С.П. Боткина. Автором композиции выступил известный петербургский скульптор Владимир Бродарский.

Хорт выразил положительное впечатление от увиденного, отметив оригинальность и глубокий символизм памятника. Особое внимание чиновник обратил на присутствие врачей медицинского учреждения на демонстрации модели, подтвердив общую удовлетворенность проектом.

Судя по представленному видео, центральным элементом скульптуры станут птицы, символизирующие освобождение от тяжких недугов и стремление к свободе и здоровью. Основание памятника задумано в форме земного шара (символа распространения пандемии).

Ранее мы сообщили о том, что прямой эфир с главой Красногвардейского района Андреем Хортом состоится 24 сентября.

Видео: Telegram / Андрей Алексеевич Хорт