Уроженец Азербайджана 7 лет проведёт в колонии за попытку изнасилования петербурженки

Он совершил в её отношении насильственные действия сексуального характера.

В Санкт-Петербурге мужчина признан виновным в совершении преступления против половой свободы женщины. Ближайшие 7 лет он проведёт в колонии строгого режима, рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствием и судом установлено, что 13 июня 2024 года ночью уроженец Азербайджана под надуманным предлогом заманил 34-летнюю потерпевшую к себе в квартиру, расположенную в жилом доме на улице Парашютной. Затем фигурант, угрожая потерпевшей и применяя к ней физическую силу, совершил насильственные действия сексуального характера и пытался её изнасиловать.

Вину в совершении преступления мужчина не признал. При этом ранее фигурант дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против половой свободы.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.tv