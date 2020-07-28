Преподаватель английского из Петербурга придумала игру по книге Достоевского

Сюжет всей игры вертится вокруг убийства старухи-процентщицы и последующего расследования этого преступления.

Прогуляться по маршруту самого известного литературного героя Федора Достоевского – Родиона Раскольникова – теперь можно в игре. Преподаватель английского языка из Петербурга Юлия Куманева придумала настольную игру по роману "Преступление и наказание". Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Девушка рассказала, что задумка пришла ей в голову 5 лет назад, когда она переехала из Твери в Петербург. Любимая игра Юлии - "Имаджинариум" – в ней нужно придумывать и отгадывать забавные ассоциации. А вот в игре по Достоевскому придется вспомнить саму книгу.

Почему я взяла именно "Преступление и наказание"? Там очень много действий и событий, которые связаны с перемещением персонажей. Эти подробности очень легко добавить на карту. Юлия Куманева

Юлия изначально взяла ватман и просто нарисовала игру, изобразив дома из книги. Тестовую версию девушка пробовала в музеях Маяковского и Достоевского. Играли, в основном, взрослые люди и им было трудно работать с такой механикой.

Я поняла, что все надо упростить. Параллельно за пару месяцев мы нашли художника. Через какое-то время я забросила игру и буквально недавно решила возобновить – ведь она готовая! Юлия Куманева

Как играть?

Игровое поле представляет практически точную копию центральной части Петербурга второй половины XIX века. На карте отмечены места из романа "Преступление и наказание". И сюжет всей игры вертится вокруг убийства старухи-процентщицы и последующего расследования этого преступления. В игре 4 персонажа – Раскольников, Соня Мармеладова, Разумихин и Свидригайлов. У каждого героя есть по три сюжета. Как и в обычной настольной игре, игрок кидает кубик, выпадает значение и он передвигает свою фишку.

За одну игру каждый выбирает один сюжет (вслепую). Так, Раскольников встречает Мармеладова на Вознесенском мосту и они вместе идут на Сенную площадь. Соответственно, нужно пройти путь от моста до площади, при этом быстрее, чем остальные игроки. Юлия Куманева

Сейчас Юлия играет в нее с друзьями. И она хотела бы официально выпустить игру и предложить ее социальным учреждениям и городским школам, например, для уроков литературы. Правда, как адаптировать ее для игры на уроке, когда в классе 20 человек, а персонажей только четыре – пока вопрос.

Фото: Предоставлено героем публикации