Вице-губернатор Петербурга рассказал о преображении Ленинградского зоопарка

Основная идея – сохранить исторические постройки, сделав их более комфортными для обитателей.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал накануне, как преобразится Ленинградский зоопарк в ближайшие годы.

В 2024 году совместно с городским комитетом по охране памятников была разработана концепция развития учреждения. Основная идея – сохранить исторические постройки, сделав их более комфортными для обитателей. В частности, над бассейном белой медведицы Хаарчааны уже появился льдогенератор, почти отремонтирован вольер жирафа Сони.

В следующие 2 года пройдут основные работы в оленнике, львятнике, павильонах для крупных кошек и кустарниковых собак. А еще преобразится вход в зоопарк со стороны Кронверкской набережной. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Кроме того, власти Петербурга обсуждают создание нового городского зоопарка.

Фото: Telegram / Пиотровский Online