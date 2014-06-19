Власти Петербурга обсуждают создание нового городского зоопарка

Такой проект представили депутаты.

Фракция "Единой России" в своем пакете предложений к проекту бюджета Петербурга на 2026–2028 годы представила идею строительства нового зоопарка, в котором по плану может появиться слон. Председатель Законодательного собрания Александр Бельский сообщил об этой инициативе в своем Telegram-канале и подчеркнул, что проект ориентируется на модель государственно-частного партнёрства. Депутаты считают, что такая схема ускорит реализацию объекта и привлечет дополнительные ресурсы для его развития.

Инициаторы поправок отметили, что новый зоопарк должен стать современным природоохранным комплексом с расширенной территорией, где животные смогут находиться в комфортных условиях, а посетители получат возможность видеть редкие виды и взаимодействовать с природой в более безопасном и продуманном формате.

Помимо идеи строительства зверинца, депутаты включили в свои предложения инициативу по проведению разъяснительной работы с работодателями, чтобы снизить количество нарушений миграционного законодательства и повысить качество кадровой политики в городе. Они заявили, что личные консультации и превентивная работа помогут улучшить организацию труда и уменьшить число конфликтных ситуаций.

Ранее мы рассказывали о том, что зоопарк перечислил интересные факты о венценосных журавлях.

Фото: freepik.com(wirestock)