В Петербурге наградят лидеров рынка недвижимости 2024 года

Торжественная церемония награждения пройдет 27 февраля в закрытом формате.

В конце февраля в Северной столице пройдет вручение ежегодной премии "Доверие потребителя", которая отмечает компании, зарекомендовавшие себя как надежные и ответственные участники рынка недвижимости.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в этом году на награду претендуют 65 финалистов из 177 заявленных участников. Победителей определили по результатам интернет-голосования, экспертной оценки и анализа деятельности компаний. В отборе приняли участие 33 000 потребителей, 65 тайных покупателей и 45 профессиональных специалистов отрасли.

Конкурс охватывает две ключевые категории: "лучшая компания" и "лучший объект недвижимости". Среди критериев оценки — качество строительства, соблюдение сроков, благоустройство территорий, транспортная доступность, работа управляющих компаний и уровень сервисного обслуживания клиентов.

Торжественная церемония награждения пройдет 27 февраля в закрытом формате. Лауреаты получат дипломы, фирменные стеклянные статуэтки и право использовать знак конкурса в рекламных кампаниях. Также семь застройщиков будут отмечены специальными наградами за вклад в развитие социальной инфраструктуры региона.

Фото: официальный портал ежегодной премии "Доверие потребителя"