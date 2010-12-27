Крымский депутат оценил значение фильма "Крым"

Картина "Крым" Алексея Пиманова, основанная на ключевых событиях "крымской весны" 2014 года, стала лидером проката в России и собрала за выходные более 161 миллиона рублей. По мнению депутата Госсовета Республики Крым Владислава Ганжары, фильм по праву получил "титул" лидера проката в российском кинематографе.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", 27 сентября фильм "Крым" был показан в Кремле, а 28 стартовал на широких экранах. Всего за несколько дней картина собрала 161 миллиона рублей.

По мнению Владислава Ганжары, фильм по праву стал лидером проката ввиду того, что "крымская весна" изменила Россию и сознание граждан, а также по причине того, что события в Крыму позволили иначе посмотреть на историю.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что возвращение Крыма в Россию заставило граждан гордиться страной.

Создатели картины "Крым" уже договорились о прокате фильма за рубежом. Он будет показан в Белоруссии, Китае и еще ряде стран. Украинские власти не смогли пройти мимо выдачи прокатного удостоверения фильму со стороны других страны. Так, незадолго до премьеры фильма посольство Украины направило официальную ноту в МИД Белоруссии. В ответ на подобные действия режиссер Алексей Пиманов рекомендовал кино к просмотру обычным жителям Украины, чтобы он мог подтолкнуть их к прозрению о событиях на полуострове.