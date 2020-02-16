Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве девушки в аппарт-отеле на Витебском проспекте

Назначены необходимые судебно- медицинские экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

Молодому человеку следователями предъявлено обвинение в убийстве девушки в аппарт-отеле на Витебском проспекте. Об этом рассказали в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следователем следственного отдела по Московскому предъявлено обвинение молодому человеку в совершении преступления по п. "д" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство с особой жестокостью).

Предварительным следствием установлено, что вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте обвиняемый нанес множественные ножевые ранения своей несовершеннолетней знакомой. После совершения преступления он нанес себе ранения и был госпитализирован в больницу.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу