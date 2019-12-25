Молодой человек предъявил полицейским поддельный документ миграционного учета на Московском вокзале

Проверка показала наличие признаков фальсификации официального документа, удостоверяющего легальность нахождения лица на территории РФ.

Во время профилактической операции на Московском вокзале Санкт-Петербурга сотрудники транспортной полиции выявили подозрительную личность — 27-летнего гражданина из стран Центральной Азии, который подозревается в применении фальшивых документов.

Установлено, что незанятый трудовой деятельностью мужчина предоставил сотруднику правоохранительных органов сомнительного происхождения бумагу, подтверждающую регистрацию иностранного гражданина.

Проверка показала наличие признаков фальсификации официального документа, удостоверяющего легальность нахождения лица на территории РФ. Линейным управлением МВД России на транспорте по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье 327 ч.5 УК РФ ("Использование заведомо подложного документа").

Подозреваемому назначена процессуальная мера воздействия — обязательство регулярно являться по требованию следствия.

Фото: Piter.TV