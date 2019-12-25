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МЧС: утром 3 сентября в Петербурге ожидается туман
Сегодня, 13:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

МЧС: утром 3 сентября в Петербурге ожидается туман

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Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей города на Неве предупредили в пресс-службе МЧС.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 3 сентября в Петербурге местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.  

Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Помните, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге. Будьте особо внимательны при проезде вблизи образовательных учреждений.

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Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)

Теги: мчс, сентябрь, туман
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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