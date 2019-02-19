МЧС: В Ленобласти в ближайшие часы ожидается туман

Согласно предупреждению ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в ближайшие 1-2 часа в Ленинградской области местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Основные правила для безопасной езды в тумане:
Если нет возможности отложить поездку, стоит помнить о "золотом" правиле установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. То есть, если видимость не превышает 20 метров, то скорость движения не должна быть более десяти километров в час.
Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар при движении в условиях тумана является одним из основных. Включать дальний свет фар при тумане категорически запрещается.
Нельзя расслабляться и пешеходам: в тумане, также как и в темное время суток, при движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами.
Фото: Piter.tv
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