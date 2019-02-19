МЧС: В Ленобласти в ближайшие часы ожидается туман

Туман ожидается с видимостью 500 метров и менее.

Согласно предупреждению ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в ближайшие 1-2 часа в Ленинградской области местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Основные правила для безопасной езды в тумане:

Если нет возможности отложить поездку, стоит помнить о "золотом" правиле установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. То есть, если видимость не превышает 20 метров, то скорость движения не должна быть более десяти километров в час.

Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар при движении в условиях тумана является одним из основных. Включать дальний свет фар при тумане категорически запрещается.

Нельзя расслабляться и пешеходам: в тумане, также как и в темное время суток, при движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами.

Фото: Piter.tv