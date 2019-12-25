Подпорные стены Петровского оврага стабилизировали в Кронштадте

Строительство оврага началось в 1719–1726 годах по инициативе императора Петра I и представляет собой один из древнейших элементов оборонительного комплекса города.

В Кронштадте завершены работы по укреплению исторических подпорных стен Петровского оврага, который входит в структуру Канала имени Петра Великого. Строительство оврага началось в 1719–1726 годах по инициативе императора Петра I и представляет собой один из древнейших элементов оборонительного комплекса города. Эту информацию озвучили в Комитете по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга (КГИОП).

Ранее подпорные стены находились в критически опасном состоянии. Судебное разбирательство, инициированное КГИОП в 2024 году, завершилось мировым соглашением, предусматривающим проведение мер по стабилизации конструкций до августа 2025 года. Заказчиком восстановительных работ выступил музейный комплекс СПб ГБУ "Музей истории Кронштадта". Специалисты демонтировали разрушенные фрагменты, очистили поверхность от корней растений и укрепили каменную кладку с применением гидроизоляционных материалов.

Протяжённость подпорной конструкции составила 115 метров, выполненной из массивных блоков гранита и известняка.

Ранее мы сообщили о том, что Дом архитектора Бенуа на Большом проспекте В. О. признали памятником.

Фото: КГИОП Петербурга