Празднование Масленицы в Петербурге 2022: программа мероприятий

Piter.TV делится подборкой мероприятий к неделе народных масленичных гуляний.

В понедельник, 28 февраля, в России началась Масленица. Масленичная неделя и проводы зимы продлятся до воскресенья, 6 марта. В Петербурге уже готовятся к празднику: в сети появились анонсы народных гуляний и городских мероприятий. Piter.TV составил подборку событий на Масленичную неделю.

Основные мероприятия придутся на воскресенье, 6 марта, однако уже с 1 марта можно посетить, к примеру, выставку "Холст.Масло.Круг" в галерее Arts Square Gallery. Экспозицию собрали из круглых, как солнце и блин, картин, которые принято называть "тондо". Организаторы покажут работы современных авторов: Андрея Рудьева, Анны Красной, Алины Копейкиной, Игоря Клюшкина, Юстины Комиссаровой и многих других. Некоторые из картин художники будут создавать на глазах зрителей вплоть до окончания выставки, 13 марта. А 6 марта в галерее сожгут "масленичных кукол" по аналогии с большим чучелом на народных гуляниях.

Галерея открыта с 12.00 до 23.00, Итальянская ул., 5.

В пятницу, 4 марта, в Российском этнографическом музее пройдет театрализованная игровая программа "Мы Маслену дожидали…" от кукольного театра "И Коза и Дереза". Начало в 16.00, участие по регистрации и входному билету в музей. Также в музее в течение всей масленичной недели будут проводить тематические экскурсии и детские игровые программы.

В субботу, 5 марта, начнется шумное масленичное шоу в Парке культуры и отдыха им. И.В. Бабушкина. Для гостей подготовили народные песни и пляски, выступление артистов городских коллективов, а также интерактивы для детей. Также в парке оборудуют фотозону с собаками породы хаски, ярмарку сладостей и изделий ручной работы. Завершится праздник пиротехническим шоу и, конечно, сожжением Масленицы.

Начало в 11.00, вход свободный.

Воскресенье, 6 марта

В 11.00 стартует "Широкая Масленица" в парке Авиаторов. Кроме выступлений фольклорных ансамблей, горожан ждут массовые хороводы, традиционные масленичные забавы, а детей – дополнительно игровая программа с мастер-классами. Праздник завершится сожжением чучела. Вход свободный.

В тот же час в Тихвинском историко-мемориальном и архитектурно-художественном музее начнется полуторачасовое масленичное празднество. Гостям расскажут об истории и традициях праздника, проведут тематические конкурсы, чаепитие с самоваром и блинами, а также обзорную экскурсию по музею. Вход в музей платный.

В полдень зашумит традиционная Масленица в ЦПКиО имени Кирова. В ходе большого праздника пройдут игрища, песенные выступления, конкурсы от спонсоров, угощение блинами, сжигание чучела и уничтожение почтового ящика в форме черного сердца. Как рассказывали организаторы, оно символизирует темные события прошлого года. Внутрь конструкции можно опустить записку с плохими воспоминаниями – они сгорят вместе с черным сердцем в 18.00. Вход в парк платный.

Также в 12.00 начнется необычная байкерская встреча "МотоМасленица" на Пискаревском проспекте, 144. Байкеры будут готовиться к новому мотосезону, петь, плясать и угощать гостей блинами. Подробная программа мероприятия появится в группе встречи чуть позже.

Еще одно полуденное мероприятие – фестиваль "Масленица 2022" в парке 300-летия Петербурга. Горожан будут развлекать аттракционами, эстафетами и конкурсами, мастер-классами, а также световым шоу и праздничным фейерверком. Вход свободный.

Тем, кто предпочитает менее шумное времяпрепровождение, в воскресенье можно заглянуть в драматический театр на Литейном. В 13.00 и 16.00 там состоится "застольный" спектакль, в ходе которого артисты расскажут про историю Масленицы: какими бывают блины, с чем их чаще всего едят, почему праздник длится неделю. Всех зрителей обязательно накормят домашними блинами.

Литейный пр., 51, билеты от 800 рублей.

Автор: Валерия Бузмакова

Фото: ВКонтакте / Шуми, Масленица! Народные гуляния; ВКонтакте / Arts Square Gallery; ethnomuseum.ru;