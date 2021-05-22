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Видео: в Петергофе отметили Весенний праздник фонтанов

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В конце праздника запустили знаменитый "Самсон". Высота струи достигает 21 метр.

В Петергофе состоялся Весенний праздник фонтанов. Он начался в 13:00 в Нижнем парке. Праздник посвятили 300-летнию водоподводящей системы Петергофа, благодаря которой работают водные сооружения.

На Большом каскаде прошло театральное представление. Посетителям рассказали об истории фонтанной системы. Праздник завершился пуском центрального фонтана "Самсон" и пиротехническими залпами. 

300 лет без единого насоса работает эта система и никогда не давала сбоя. Снабжает 150 фонтанов и каскадов. Во время Великой Отечественной войны Петергоф был разрушен, и титаническими трудами была воссоздана эта красота.

сказал губернатор Александр Беглов. 

Несмотря на то, что в 2020 году праздники — День Победы и день рождения Петра Великого — прошли без посетителей, сотрудники парка не переставали работать. В общей сложности более 1,5 тыс. человек.

Видео: Instagram / @peterhof_museum

Фото: Telegram / Пул78

Теги: петергоф, праздник, самсон, фонтаны
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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