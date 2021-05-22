Видео: в Петергофе отметили Весенний праздник фонтанов

В Петергофе состоялся Весенний праздник фонтанов. Он начался в 13:00 в Нижнем парке. Праздник посвятили 300-летнию водоподводящей системы Петергофа, благодаря которой работают водные сооружения.
На Большом каскаде прошло театральное представление. Посетителям рассказали об истории фонтанной системы. Праздник завершился пуском центрального фонтана "Самсон" и пиротехническими залпами.
300 лет без единого насоса работает эта система и никогда не давала сбоя. Снабжает 150 фонтанов и каскадов. Во время Великой Отечественной войны Петергоф был разрушен, и титаническими трудами была воссоздана эта красота.
сказал губернатор Александр Беглов.
Несмотря на то, что в 2020 году праздники — День Победы и день рождения Петра Великого — прошли без посетителей, сотрудники парка не переставали работать. В общей сложности более 1,5 тыс. человек.
Видео: Instagram / @peterhof_museum
Фото: Telegram / Пул78
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