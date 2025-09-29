Праздник петербургского трамвая на Васильевском острове привлек около 5 тыс. гостей

Многие горожане пришли на мероприятие с семьями.

Более 5 тыс. посетителей приняли участие в праздновании юбилея петербургского трамвая, проходившего в экспозиции Экспозиционно-выставочного комплекса городского электротранспорта (ЭВК ГЭТ). Информация предоставлена пресс-службой Горэлектротранса, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

27 сентября в ЭВК ГЭТ прошел торжественный праздник, посвященный 118-летию запуска трамвайного движения в Петербурге. Помимо традиционной выставки классических моделей, гости могли увидеть уникальные экспонаты ретроколлекции и новейшие образцы современной техники. Параллельно на территории трамвайного депо состоялась открытая экскурсия в Учебно-курсовой комбинат ГЭТ.

Многие горожане пришли на мероприятие с семьями. Детям предоставилась уникальная возможность почувствовать себя настоящими водителями трамвая: двери кабин были специально открыты для маленьких гостей, позволяя ребятам звонить в трамвайный колокольчик и управлять дворниками, сопровождаемые инструкциями опытных сотрудников предприятия.

Кроме того, специалисты аварийно-восстановительной службы ГЭТ "Носорог" демонстрировали процедуру установки тяжелого вагона обратно на рельсы. Показательные выступления проводились каждые два часа, собирая зрителей со всей территории парка.

В стенах самого выставочного комплекса функционировали разнообразные мастер-классы и творческие уголки. Один из популярных кружков посвящался моделированию, где посетители создавали миниатюрные копии транспортных средств.

Посетительница Татьяна Кузюшина поделилась впечатлениями от посещения праздника вместе с дочкой. Она особо выделила приятные детские воспоминания о компостерах билетов и мягких сиденьях старых троллейбусов, вновь увиденных на выставке.

Одним из центральных элементов праздника стал экспонат — вагон ЛМ-57 "Стиляга", окрашенный в зелёно-жёлтый оттенок, который пользовался особой любовью у ленинградцев. Другой объект внимания публики — трамвай ЛМ-99 АВ "Соло", известный под названием "Пчёлка", представлен в оригинальной серебристо-красной расцветке с волнообразным узором на борту.

Фото: Telegram / Горэлектротранс