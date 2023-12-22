Праздник фонтанов в Петергофе посвятят Alma Mater

Все студенты российских вузов смогут посетить это мероприятие бесплатно.

В Петергофе 18 мая состоится Весенний праздник фонтанов "Alma Mater", который пройдет на территории Нижнего парка. В этом году Праздник фонтанов приурочили к празднованию 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета, отсюда и название праздника – "Alma Mater". Все студенты российских вузов смогут посетить это мероприятие бесплатно.

Праздник начнется в час дня и продлится до вечера. Кроме костюмированного представления с участием артистов музыкальных коллективов города, планируются выступления творческих коллективов СПбГУ. Так как мероприятие дневное, вместо фейерверков и лазерного шоу планируется пиротехническое дымовое шоу.

Вход на Праздник фонтанов по билету в Нижний парк.

Фото: ГМЗ "Петергоф"