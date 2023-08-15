Правительство не поддержало проект о запрете рекламы эзотерических услуг

Российское правительство отклонило рассмотрение законопроекта о запрете рекламы эзотерических услуг и деятельности тарологов из-за неясности самих этих понятий. Закон требует существенной проработки, – пишут в РИА Новости.
В законодательстве России и в законопроекте отсутствуют определения используемых в законопроекте понятий "эзотерические услуги" и "услуги таролога". Таким образом, проектируемые законопроектом требования допускают произвольное толкование, что приведет к существенным противоречиям в правоприменительной практике вплоть до невозможности исполнения таких требований.
Правительство РФ
В правительстве также обеспокоены тем, что реклама услуг тарологов может быть организована без использования соответствующих формулировок. Это в свою очередь приведет к тому, что реализация планируемых норм не позволит достичь заявленной в законопроекте цели.
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Фото: Freepik
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