Правительство не поддержало проект о запрете рекламы эзотерических услуг

Законопроект не уточняет, что именно подразумевается под "эзотерическими услугами" и требует доработок.

Российское правительство отклонило рассмотрение законопроекта о запрете рекламы эзотерических услуг и деятельности тарологов из-за неясности самих этих понятий. Закон требует существенной проработки, – пишут в РИА Новости.

В законодательстве России и в законопроекте отсутствуют определения используемых в законопроекте понятий "эзотерические услуги" и "услуги таролога". Таким образом, проектируемые законопроектом требования допускают произвольное толкование, что приведет к существенным противоречиям в правоприменительной практике вплоть до невозможности исполнения таких требований. Правительство РФ

В правительстве также обеспокоены тем, что реклама услуг тарологов может быть организована без использования соответствующих формулировок. Это в свою очередь приведет к тому, что реализация планируемых норм не позволит достичь заявленной в законопроекте цели.

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